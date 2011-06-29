Fitch: відновлення світової економіки триває згідно з очікуваннями

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у своєму останньому глобальному економічному прогнозі «Глобальний економічний прогноз: тимчасове уповільнення відновлення світової економіки» відзначає, що поточне уповільнення зростання світової економіки викликане тимчасовими чинниками: негативним впливом високих цін на нафту і стихійним лихом в Японії в березні 2011 р. Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Відповідно до повідомлення, рейтингове агентство вважає, що відновлення світової економіки триває згідно з очікуваннями, однак проходить нерівномірно у різні квартали і в різних країнах.

«Про крихкість глобального економічного відновлення свідчать слабке зростання ВВП у 1-му кварталі 2011 р. у кількох найбільших економіках, уповільнення показників виробництва у світі і занепокоєння з приводу впливу посилення кредитно-грошової політики на ключові ринки, що розвиваються», – відзначає директор в аналітичній групі Fitch щодо суверенних рейтингів Марія МАЛАС-МРУЕХ.

На її думку, таке уповільнення зростання у поєднанні з посиленням інфляційного тиску висуває непрості завдання перед центральними банками, особливе в найбільших країнах з розвиненою економікою.

Економічне зростання в США у 1-му кварталі 2011 р. виявилося нижчим, ніж очікувало Fitch, що було зумовлене, здебільшого, ослабленням внутрішнього попиту. Fitch не змінило свій прогноз щодо помірного відновлення в США, а лише переглянуло у бік пониження прогноз зростання на 2011 р. з 3% до 2,6% з урахуванням більш слабких, ніж очікувалося, результатів за 1-й квартал 2011 р.

У 1-му кварталі 2011 р., слідом за землетрусом і цунамі у Тохоку 11 березня, сталося різке зниження ВВП Японії, внаслідок чого агентство переглянуло прогноз щодо зростання ВВП країни за повний 2011 рік з 0,9% на 0,5%. Fitch очікує на V-подібне відновлення економіки протягом другої половини 2011 р. Цьому сприятиме відновлення експорту і поповнення запасів споживачами у міру припинення перебоїв з поставками і відновлення зростання споживання. На даний час Fitch прогнозує зростання ВВП на 2,7% у 2012 р. (у попередньому звіті прогнозувалося зростання на 2,2%).

У Великій Британії (хоча додатковою перешкодою для відновлення стали тимчасові чинники) більш слабкі, ніж очікувалося, показники за 1-й квартал 2011 р. із зниженням як споживання, так і інвестицій, стали нагадуванням про те, наскільки крихким є відновлення – зростання, як і раніше, стримується зменшенням запозичень у населення і у фінансовому секторі. Агентство переглянуло у бік зниження прогноз щодо зростання ВВП у Великій Британії на 2011 р. на 1,4% (раніше 1,6%), однак зберегло прогноз щодо зростання на 2012 р. в 1,7%.

Хоча суверенна боргова криза в єврозоні все ще залишається широко обговорюваною темою, показники зростання у регіоні в 1-му кварталі 2011 р. перевищили прогнози Fitch, чому сприяло продовження значного зростання в Німеччині. Агентство очікує, що зростання ВВП в єврозоні становитиме 1,7% у 2011 р. (раніше очікувалося зростання на 1,2%) і 1,8% у 2012 р. (без змін щодо попереднього прогнозу).

Динаміка на ринках, що розвиваються, як і раніше є основним чинником економічного відновлення у світі. Водночас з`являються свідчення зниження зростання щодо 2010 р. у міру посилення монетарної політики у контексті інфляції, що зростає. Fitch переглянуло у бік зниження прогноз щодо зростання для країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія і Китай) у 2011 р. на 6,9% порівняно з 7,1% у попередньому глобальному економічному прогнозі. Це відображає очікуване уповільнення зростання в Китаї, Індії і Бразилії щодо рівнів 2010 р., тоді як в Росії Fitch очікує на незначне збільшення річного зростання реального ВВП порівняно з 2010 р., чому сприятиме підвищення цін на нафту і зміцнення приватного споживання. За прогнозами агентства, зростання економік країн БРІК підтримуватиметься на рівні 6,9% у середньостроковій перспективі.

У контексті підвищення занепокоєння щодо сталості економічного зростання в Китаї і протягом звіту агентства «Дія на глобальну кредитоспроможність у разі уповільнення економіки Китаю» від 29 листопада 2010 р. Fitch проаналізувало потенційний вплив істотного уповільнення китайської економіки на економічне відновлення у світі. За цього гіпотетичного сценарію, якщо зростання ВВП у Китаї знизиться до приблизно 4% у 2012 р. і 5% у 2013 р., вплив на світову економіку буде серйозним, а країни в Азіатсько-тихоокеанському регіоні цей вплив зачепить найбільш безпосередньо, зважаючи на торгові зв`язки з Китаєм. Така ситуація також позначиться на зростанні ВВП у провідних країнах з розвиненою економікою, хоча негативний вплив згладжуватиметься нижчим попитом на сировинні товари, що сприятиме зниженню цін на нафту і зменшенню інфляційного тиску. Іншими вірогідними наслідками такого гіпотетичного стресового сценарію будуть проблеми на валютних і боргових ринках і скорочення доступності кредитних ресурсів, при цьому існуючі глобальні дисбаланси у сфері торгівлі і капіталу, швидше за все, посиляться.