Україна надала згоду на оприлюднення звіту про виконання рекомендацій GRECO

Україна надала згоду Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO) на оприлюднення звіту щодо стану виконання Україною антикорупційних рекомендацій, наданих нашій державі за результатами першого та другого раундів оцінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це за підсумками сьогоднішнього засідання уряду заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, такий дозвіл надається згідно з правилами і практикою GRECO стосовно оприлюднення державами звітів щодо виконання антикорупційних рекомендацій. У ході засідання Кабінет міністрів ухвалив відповідне протокольне рішення

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що після надання GRECO доступу до звіту документ буде перекладено українською мовою та оприлюднено на сайті Міністерства юстиції України.

Такий крок, зазначив міністр, сприятиме забезпеченню прозорості у діяльності Президента та уряду України.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що про виконання рекомендацій GRECO Україна прозвітувала у травні 2009 року. При цьому GRECO зазначило, що виконаними вважаються 8 антикорупційних рекомендацій, 17 рекомендацій - виконані частково.

У зв`язку з цим Україні було запропоновано у січні 2011 року підготувати інформацію про хід реалізації саме тих рекомендацій GRECO, які вважалися виконаними частково. Додатковий звіт про стан виконання Україною вказаних рекомендацій GRECO був затверджений на 51-му пленарному засіданні цієї організації, яке відбулося у травні 2011 року.

*** Україна приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції 1 січня 2006 року. Тим самим держава надала згоду проходити оцінку з боку GRECO щодо імплементації в національне законодавство положень Кримінальної та Цивільної конвенцій Ради Європи проти корупції, Керівних принципів боротьби з корупцією Ради Європи, прийнятих у рамках виконання Програми дій проти корупції, схваленої Радою Європи.

Перші два раунди оцінювання України було проведено у 2006 році, а у березні 2007 року за їхніми результатами затверджено звіт із 25 рекомендаціями GRECO.