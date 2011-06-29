Підприємства, які наймали працівників без оформлення, сплатили 164 млн. грн. штрафів - ДПС

З початку року українським підприємствам, які наймали працівників без офіційного укладання трудових договорів, донараховано майже 164 млн. грн. штрафних санкцій та податку на доходи фізичних осіб.

Про це заявив заступник голови Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПС.

«Всього нами виявлено 53 тис. громадян, яких використовували без офіційного працевлаштування. Крім того, знайдено 22 тис. осіб, що займалися дрібним підприємництвом без будь-яких дозвільних документів – всі вони зареєстровані та взяті на облік у податкових органах», - повідомив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, у найтяжчих випадках, коли викривалися численні порушення трудового та податкового законодавства, проти суб’єктів господарювання порушувалися кримінальні справи.

О.КЛИМЕНКО навів приклад, що на Луганщині приватне підприємство без будь-якого оформлення трудових відносин винайняло дві будівельні бригади загальною кількістю 47 осіб. Робітники зводили зерносховища, корівники та котеджі, отримуючи зарплату в «конвертах». Жодних бюджетних відрахувань з виплачуваних сум (близько 2 млн. грн.) до бюджету не провадилося. Директор підприємства сьогодні притягується до кримінальної відповідальності.

У Запорізькій області виробник запчастин для сільськогосподарської техніки звітував перед ДПС про 11 найманих працівників. Проте перевіркою виявлено, що насправді на виробництві працювало 57 робітників.

На Херсонщині в офісі приватного підприємства були вилучені відомості «подвійної бухгалтерії», згідно з якими 52 працівника отримали від роботодавця 111 тис. грн. «сірої» зарплати. При цьому офіційно працевлаштованими були тільки семеро осіб.

За словами О.КЛИМЕНКА, загалом з початку року за матеріалами перевірок щодо гарантій оплати праці податковою службою порушено 103 кримінальні справи за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). До інших правоохоронних органів направлено 597 матеріалів для прийняття рішення згідно з чинним законодавством, за наслідками розгляду яких порушено 252 кримінальні справи (150 – за грубе порушення трудового законодавства, 69 – за фактами невиплати заробітної плати).

Заступник голови ДПС запевнив, що податкова в подальшому посилюватиме роботу з легалізації доходів громадян. «В даному випадку йдеться не тільки про бюджетні втрати, а й про соціальну та правову захищеність найманих працівників. Я не знаю, хто більше винен у поточній ситуації – той, хто пропонує роботу без оформлення, або той, хто на це погоджується. Але цю ганебну практику ми припинимо», - підкреслив О.КЛИМЕНКО.