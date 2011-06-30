"Податок на корупцію" поступово скорочується - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що успішне завершення дерегуляції економіки сприятиме впровадженню в Україні сучасних європейських стандартів у сфері ведення бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на спільному українсько-монгольському бізнес-форумі в Києві.

«Я переконаний, що державна політика дерегуляції приведе до того, що ми вийдемо на сучасні європейські стандарти надання послуг, в тому числі, і технічні стандарти, які є у світі», – сказав президент.

Він зазначив, що дерегуляція в економіці має на меті зняти перешкоди для ведення бізнесу. У цьому контексті він нагадав, що вже ліквідовано 12 тисяч підприємств, котрі надавали адміністративні послуги, і в багатьох випадках працювали за корупційними схемами, «які придумували чиновники різних рівнів».

«Той «податок на корупцію», який платив український бізнес, поступово скорочується і він буде скорочуватися», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він визнав, що шлях реформування – непростий. «Спротив з боку бюрократів під час проведення реформ величезний. Під час цієї роботи використовуються різні засоби. Дуже часто – політичні можливості», – наголосив президент, зазначивши, що йдеться про випадки, коли корупціонери, які звикли робити бізнес на державному бюджеті, прикриваються демократичними гаслами.

За його словами, з метою успішного завершення дерегуляції в Україні сьогодні застосовується корисний світовий досвід, до роботи в Комітеті з економічних реформ залучаються експерти з провідних консалтингових компаній світу.

Також президент заявив, що адмінреформа, яка нині триває в країні, насамперед, стосується «стратегічної перебудови держави під ті реформи, які вже почали набирати обертів».

Крім того В.ЯНУКОВИЧ вкотре зазначив, що процес реформування в Україні, як і боротьба з корупцією, є незворотнім. «Це процес непростий, болючий… Це постійна робота, яка буде вестися під час модернізації нашої країни», – сказав глава держави.