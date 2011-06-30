Єврокомісія запропонувала змінити систему наповнення бюджету ЄС

Європейська комісія запропонувала змінити систему наповнення бюджету ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявили на прес-конференції ввечері 29 червня Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і комісар ЄС із питань фінансових програм і бюджету Януш ЛЕВАНДОВСЬКІ, представляючи проект багаторічного бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

Згідно з пропозиціями, планується ввести податок на фінансовий сектор, а також європейський податок на додану вартість, кошти від яких направлятимуть на фінансування бюджету ЄС.

"Це логічно з огляду прозорості", - заявив Президент Єврокомісії.

За словами представників Єврокомісії, мета нових податків полягає в створенні «солідної основи» для фінансування бюджету ЄС, а також у скороченні прямих платежів до бюджету ЄС від країн-членів.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні основними джерелами коштів до бюджету ЄС є митні збори на агропродукцію, що імпортується з третіх країн, у випадку, якщо виробництво аналогічної агропродукції в країнах-членах ЄС підтримується з бюджету Євросоюзу; відсоток від податку на додану вартість, що перераховується країнами-членами ЄС до бюджету Євросоюзу, а також відсоток від валового національного доходу країн-членів ЄС.

Крім того, до додаткових доходів бюджету ЄС відносяться податки на зарплату персоналу ЄС, внески третіх країн за участь у ряді програм ЄС, а також штрафи, що накладаються Єврокомісією на компанії за порушення антимонопольного законодавства.