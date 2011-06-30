Міжбанк: зниження котирувань триває - 7,9865/7,9915 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжується, – 7,9865/7,9915 грн./дол

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2863/67, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,5925/11,6010. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4514/16 (середа - 1,4411/13).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.