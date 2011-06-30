Прокуратура Криму вимагає від Держінспекції з контролю за цінами доступу до інформації

Прокуратура Криму вимагає від Державної інспекції з контролю за цінами у регіоні організувати доступ до інформації, розпорядником якої вона є.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, у ході прокурорської перевірки встановлено, що інспекція не виконує вимоги Закону «Про доступ до публічної інформації».

«Після майже двох місяців після набрання чинності законом у контролюючому органі не створено умови для роботи запитувачів з документами, не організовано облік запитів і не призначено працівника, відповідального за забезпечення доступу до інформації. У зв`язку з виявленими порушеннями прокуратура внесла припис розпоряднику інформації, який підлягає негайному виконанню», - йдеться в прес-релізі.