Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9800-7,9860 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 7,9865 / 7,9915, до 12:00 ціни знизилися 7,9815 / 7,9845. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9800 / 7,9860 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2863 / 67, до 12:00 ціни знизилися 0,2862 / 65. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2861 / 64. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27,8950 (-0,0651).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4514 / 16, а до 15:00 знизилися 1,4470 / 72. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5925 / 11,6010, до 12:00 ціни пішли вниз 11,5655 / 11,5740. До закриття торгів цінові показники по EUR / UAH досягли рівня 11,5475 / 11,5600.