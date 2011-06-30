Інфляція в єврозоні не змінилася
16:45, 30 червня 2011Фінанси
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Брюссель. За попередніми даними, річна інфляція в червні 2011 року (червень-2011 до червня-2010) в зоні євро становитиме 2,7%.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
У травні 2011 року річна інфляція становила в єврозоні 2,7%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 3,2%.
До зони євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.
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