Інфляція в єврозоні не змінилася

Брюссель. За попередніми даними, річна інфляція в червні 2011 року (червень-2011 до червня-2010) в зоні євро становитиме 2,7%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У травні 2011 року річна інфляція становила в єврозоні 2,7%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 3,2%.

До зони євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.