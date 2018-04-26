МВФ у жіночих руках. Що буде з українським кредитом?

Міжнародний валютний фонд вперше за всю його історію відданий у владу жінці, що в принципі можна перефразувати - «світовий фінансовий ринок буде відтепер кроітися жіночими руками». Головою МВФ 29 червня 2011 обрано Крістін Лагард. Причому на її плечі ляже і відбілювання репутації Фонду, яка була неабияк «підмочена» скандалом з її попередником Домініком Стросс-Каном.

Гендерний принцип

К. Лагард багато в чому є першою. Свою професійну кар`єру, після закінчення Паризького університету та Інституту політичних наук, вона розпочала з посади співробітниці юридичної фірми в Чикаго, а згодом стала першою жінкою-головою юркомпанії. Працювала в Центрі міжнародних та стратегічних досліджень (Center for International & Strategic Studies) разом із Збігневом Бжезинським.

Її останнє призначення - перша жінка-міністр фінансів Франції. Вона увійшла до ТОР-20 найбільш впливових представниць слабкої статі планети (за версією журналу «Форбс»).

Не важко здогадатися, що жінка з таким професійним ростом є жорсткою і рішучою, і на ній, звичайно ж, не могла не відбитися американська бізнес-культура, яку вона освоїла на рівні вищого пілотажу за часів стажування в США. Допомогла і спортивна закалка - в молодості входила до збірної Франції з синхронного плавання. До цього дня мати двох синів 55-річна К. Лагард грає в теніс, не вживає алкоголь, захоплюється йогою, вегетаріанка.

І ще з приводу «вперше» - К. Лагард, як ви вже помітили, не має економічної освіти, вона, в першу чергу, політолог і юрист з корпоративних питань. Такого главу Фонд ще не отримував.

Економічний фактор ...

Що стосується економіки, то керівник МВФ грає одну з головних ролей процесу стабілізації ситуації в єврозоні в післякризовий період, як і в цілому відновлення світового фінансового ринку. Як представник Європи, з урахуванням стану справ в ЄС, майбутні кроки К. Лагард в плані позитивного і стрімкого ефекту є сумнівними.

За правилами (неофіційними) Фонду, покликаного реагувати на загрози дефолту, його керівником завжди ставав європеєць, а Всесвітнього банку (який створений для допомоги найбіднішим країнам) - американець. Такий принцип, на думку експертів, повністю мінімізує заслуги країн, що розвиваються, економічні успіхи яких останнім часом значно перевищують показники визнаних світових лідерів.

Разом з тим, останнім часом МВФ активізує політичну складову своєї діяльності в глобальному масштабі, що само собою провокує збільшення ролі «людського» чинника. І тут варто відзначити, що ще до вирішального голосування кандидатуру К. Лагард підтримали Китай і Росія, США теж виступили за свою «ученицю». Тому подальшу поведінку Фонду можна трохи спрогнозувати ...

Поки другу посаду після глави МВФ займає американець, два інших заступника - японець і єгиптянин. Цікаво, хто стане радником К. Лагард, у Д.Стросс-Кана ним був Чжу Мінь - китаєць. Штат Фонду, безсумнівно, чекають зміни. К. Лагард пообіцяла, що в його складі додасться жінок - до 30%.

Залишається дочекатися перших кроків МВФ, щоб подивитись, чи зможуть країни, що розвиваються перетягнути «фінансове ковдру» на свій бік. В умовах загрози приходу нової глобальної кризи їм це зробити буде простіше, ніж у попередні спокійні часи. Але без гарантій переломити ситуацію їм навряд чи вдасться. А в цій справі одну з головних партій відіграє Фонд, в тому числі і його керівник. Якщо у них вийде, то перекроювання світового ринку не за горами.

Кредитування України продовжиться?

Що стосується України, то її відносини з МВФ зараз під великим питанням. Влада так і не виконала свої обіцянки підвищити тарифи на газ для населення, приступити до реалізації пенсійної реформи, скоротити дефіцит бюджету «Нафтогазу», а також «звільнити» від зайвих обов`язків Нацбанк. Ці непопулярні кроки для неї можуть закінчитися плачевно. У Кабміні не раз заявляли про те, що переговори щодо надання чергового траншу тривають, але начебто і без цих грошей ми можемо вижити. Як тепер буде розгортатися співпраця з головним кредитором української економіки?

Віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко впевнений, що зміна керівника МВФ не призведе до погіршення відносин з Україною. За його словами, він стикався з К. Лагард в процесі своєї роботи. «Хочу сказати, що вона справляє приємне враження професіонала», - зазначив С. Тігіпко.

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко теж вважає, що «істотно на співпраці з Україною призначення нового глави МВФ навряд чи позначиться. К. Лагард буде тільки входити в свої повноваження, буде розбиратися, буде відносно спокійною в прийнятті рішень протягом першого року роботи. Тому, швидше за все, це буде процедурне питання. Є вимоги МВФ щодо цін на газ для населення, пенсійної реформи, відповідно, вони будуть виставлятися в першу чергу, і я не думаю, що це призначення якось прискорить або сповільнить виконання даних вимог. Вплив буде нейтральним».

Крім того, на його думку, українській владі навряд чи вдасться домогтися від нового керівництва Фонду будь-яких поблажок. «Я не думаю, що нам вдасться на нового керівника МВФ якось натиснути і продавити свою точку зору», - сказав експерт.

У той же час він відзначив, що, судячи із заяв, які вже зробила новий директор-розпорядник МВФ, політика Фонду тепер буде спрямована ​​на зміцнення його впливу на світову економіку, що, ймовірно, означатиме нарощування обсягів кредитування. Але умови надання фінансової допомоги з боку МВФ, швидше за все, залишаться колишніми.

При цьому, на думку експерта, підтримка кандидатури К. Лагард Китаєм, Росією та Бразилією може бути сигналом збільшення впливу цих країн у МВФ.

У свою чергу, економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає, що призначення К. Лагард не вплине на терміни отримання Україною чергового траншу кредиту - рішення щодо надання або не надання фінансових ресурсів тій чи іншій країні приймається директором-розпорядником МВФ не одноосібно, а загальним голосуванням. Крім того, шанси на отримання фінансування багато в чому залежать від звіту місії Фонду.

Завідувач відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій Кульпинський підкреслює, що для України нічого кращого, ніж призначення К. Лагард, і уявити не можна, але не в глобальному масштабі, оскільки жінки-юристи стають на чолі світового фінансового ринку (це стосується і кандидата на пост президента Всесвітнього банку Х. Клінтон).

На його думку, «на пост глави МВФ більше підійшла би людина зі стратегічним мисленням і широкими поглядами на економіку, а не зі старими принципами скорочення бюджетного дефіциту, обмеження витрат і відсутністю пропозицій з розширення державного інвестування. В даному випадку таку значущу посаду мав зайняти представник ринку, що розвивається, модель якого зараз більш ефективна, ніж країн-лідерів, вона передбачає більш жорстке регулювання, контроль руху капіталу і кредитного портфеля банківської системи. Немає кращого доказу неефективності механізмів, рекомендованих МВФ, ніж приклад Греції, США, Іспанії та Ірландії. Прорахунки Фонду більш ніж численні. Вони включають в себе рекомендації щодо лібералізації руху капіталу; про необхідність відпустити валютний курс в ряді країн з недостатньо сильною економікою; зі скорочення держвидатків в період вимушеної підтримки сукупного споживання; з приватизації держбанків, які згодом видавали кредити в непродуктивні сектори економіки; з лібералізації фінсистеми, що призвело до зростання у кілька разів спекулятивних операцій з цінними паперами».

За словами С. Кульпінського, «МВФ, швидше за все, припинить кредитування України, що, нарешті, змусить владу розробити власну модель розвитку. Всі недавні поради Фонду не принесли користі нашій країні. Політика Фонду лише збільшила в Україні доларизацію (депозити в іноземній валюті виросли до 41% з 31% з вересня 2008 року, коли Фонд почав активне кредитування), послабила стимули для зростання інвестицій (вливання в основний капітал падали у 2008-2010 рр..), посилила девальваційні очікування ".

Що привнесе нове призначення К. Лагард в політичну та економічну сфери життя як України, так і світу в цілому, ми зможемо дізнатися після 5 липня, коли вона безпосередньо займеться покладеними на неї обов`язками.

Нана Чорна (УНІАН)