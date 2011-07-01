Курс пари EUR / USD сьогодні може піднятися до рівня 1,4550 - експерт

Курс пари EUR / USD на торгах у п'ятницю, 1 липня, може піднятися до рівня 1,4550. Фунт наблизиться впритул до позначки 1.6100, по USD / CHF і USD / JPY можливий рух в районі досягнутих показників, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україну.

Як відзначають аналітики, важливими новинами для валютного ринку в останній торговий день тижня будуть: індекси PMI для виробничого сектора Німеччини, ЄС і Великобританії, рівень безробіття єврозони і виробничий індекс ISM США.