З 1 липня змінюються правила реєстрування податкових накладних

Згідно з Податковим кодексом, з 1 липня 2011 року продавці товарів/послуг зобов`язані реєструвати податкові накладні з сумою ПДВ понад 100 тис. грн.

Така норма передбачена чинним Податковим кодексом.

Нагадаємо, податкові накладні з ПДВ на суму понад 1 млн. грн. вносяться до реєстру з 1 січня 2011 року, на суму понад 500 тис. грн. – з 1 квітня 2011 року. Далі обов`язкові до реєстрації обсяги ПДВ визначатимуться за таким графіком: понад 10 тис. грн. – з 1 січня 2012 року.

Податкова накладна, у якій сума ПДВ не перевищує 10 тис. грн., не підлягає включенню до єдиного реєстру.