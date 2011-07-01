Міжбанк: зниження котирувань триває - 7,9820/7,9870 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 7,9820/7,9870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2861/65, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,5905/11,5995. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,4516/18 (четвер — 1,4514/16).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.