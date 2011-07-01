Дефіцит Держбюджету України скоротився майже в 10 разів – до 1,576 млрд. грн.

Державний бюджет України в січні-травні 2011 року зведено з дефіцитом 1,576 млрд. грн., що майже в 10 разів менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи Держбюджету становили 119,047 млрд. грн., що на 26,9% перевищує відповідний показник 2010 року. Зокрема до загального фонду Держбюджету надійшло 103,570 млрд. грн.

Зокрема, податкові надходження збільшилися на 51% - до 102,230 млрд. грн., неподаткові - скоротилися на 31,2% - до 15,431 млрд. грн.

Витрати Держбюджету збільшилися на 8,9% - до 119,625 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду становили 105,563 млрд. грн.

У січні-травні 2011 року з Держбюджету було видано кредитів на 2,118 млрд. грн., повернено – 1,120 млрд. грн.

За даними Мінфіну, в січні-травні 2011 р. на обслуговування державного боргу було витрачено 7,663 млрд. грн., на його погашення – 20,640 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи Держбюджету передбачені на рівні 299,120 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 253,136 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн.

Витрати Держбюджету України на 2011 рік – 337,562 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,402 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.