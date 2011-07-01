Нацбанк прогнозує інфляцію у п.р. на рівні 9-11%, зростання ВВП — 4,5-5,5%

За оцінками Національного банку України, інфляція в Україні за підсумками 2011 року становитиме 10±1%, зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 році — 5±0,5% (4,5±0,5% в попередньому прогнозі НБУ).

Про це йдеться в Макроекономічному огляді (травень 2011 р.), розміщеному на офіційному сайті НБУ.

«Очікування кращого врожаю в 2012 році та істотне зменшення вторинних ефектів від подорожчання продовольства приведе до скорочення інфляції. За оцінками департаменту, в 2011 р. темпи споживчої інфляції становитимуть 10,0±1%, а в 2012 р. знизяться до 8,0±1% (7,0±1% в попередньому прогнозі)», - говориться в огляді

За даними Нацбанку, основними причинами зростання інфляції в 2011 році виступатимуть чинники пропозиції. Тривале та істотне підвищення цін на сировинні товари на світових ринках призведе до подорожчання продуктових товарів (як сирих, так і з великим ступенем обробки) і зростання адміністративно-регульованих тарифів. Разом з тим, підвищення останніх буде вельми значним унаслідок зобов`язання перед МВФ про необхідність їх приведення до економічно обгрунтованого рівня, проте менше, ніж очікувалося в попередньому кварталі.

Крім того, зазначається, що базова інфляція також значною мірою буде обумовлена ефектом подорожчання сировинних товарів. Зусилля Нацбанку, спрямовані на запобігання значним коливанням обмінного курсу гривні до долару, стримуватимуть імпортовану інфляцію на рівні, близькому до інфляції країн-партнерів, а також певною мірою стабілізуватимуть інфляційні очікування.

У НБУ вважають, що сукупний попит матиме нейтральний вплив на динаміку цін, оскільки, за результатами проведеного аналізу, розрив ВВП буде незначним і поступово зменшиться до нуля наприкінці 2012 року.

Також повідомляється, що після покращення Держкомстатом оцінки зростання ВВП України в січні-березні 2011 року з 5,2% - до 5,3%, Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП за підсумками 2011 року, при цьому погіршив прогноз на 2012 рік.

«Оцінку зростання ВВП в цілому на 2011-2012 роки ми залишаємо на рівні попереднього прогнозу. Проте, через істотне уточнення Держкомстатом статистичних даних щодо ВВП, ми дещо підвищуємо оцінку темпів зростання ВВП у 2011 році до 5,0±0,5% (4,5±0,5% в попередньому прогнозі НБУ) і трохи знижуємо оцінку зростання ВВП у 2012 році до 4,0±0,5% (4,5±0,5% в попередньому прогнозі НБУ)», - говориться в огляді Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в травні ц.р. порівняно з квітнем ц.р. становив 0,8%, з початку року – 5,5%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в травні 2011 року проти квітня 2011 року становила 0,6%.