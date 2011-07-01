Обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 22% - до 1,5 млрд. дол.

Обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону в січні-березні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшився на 22% - до 1,489 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

У т.ч. через кореспондентські рахунки банків надійшло 738 млн. дол., через міжнародні платіжні системи - 551 млн. дол. За оцінками НБУ, 200 млн. дол. було ввезено в Україну за неформальними каналами.

Із загального обсягу приватних грошових переказів в Україну оплата праці становить 857 млн. дол., перекази від тих, хто працює за кордоном - 402 млн. дол.

Найбільший обсяг грошових переказів надійшов в Україну в січні-березні з Росії (376,6 млн. дол.), США (144,9 млн. дол.), Німеччини (97,2 млн. дол.), Греції (78,5 млн. дол.), Італії (76,4 млн. дол.), Кіпру (64,7 млн. дол.).

Як повідомлялося, за даними Нацбанку, в 2010 році обсяги грошових переказів становили 5,9 млрд. дол. (4,3% ВВП).