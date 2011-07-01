Україна та Вірменія домовилися зняти торговельні обмеження між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній з Президентом Республіки Вірменія Сержем Саргсяном прес-конференції в Києві.

Зокрема, В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що в ході переговорів йшлося про необхідність розширення договірно-правової бази між Україною та Вірменією. Зокрема, у протоколі, підписаному за результатами сьогоднішнього засідання міжурядової комісії, відзначається необхідність зняти торговельні обмеження в русі товарів.

«Ми записали, що протягом року знімемо ці обмеження», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що сторони домовилися значно активізувати свої відносини в різних сферах взаємодії, починаючи з економіки і закінчуючи міжнародними питаннями.

Зокрема, президенти висловилися за збільшення товарообігу між країнами.

С. САРГСЯН підкреслив, що вже до кінця цього року або на початок наступного товарообіг між Україною і Вірменією повернеться на докризовий рівень.

Також президенти велику увагу приділили співпраці в гуманітарній сфері. Вони сподіваються, що Дні культури Вірменії, які починаються під час візиту С. Саргсяна в Україну, сприятимуть розвитку таких відносин.

Крім того, В. ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що наступного року у Вірменії пройдуть Дні культури України.

Також президенти підняли питання про діаспори, які проживають на території обох країн.

С. САРГСЯН згадав, що серед його співвітчизників, які внесли великий вклад у розвиток української культури, був видатний діяч мистецтва Сергій Параджанов, продовжує свою діяльність режисер Роман БАЛАЯН.