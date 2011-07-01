Україна і Лаос повинні прискорити підготовку угоди про співробітництво - Клюєв

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає за необхідне прискорити підготовку і підписання договору про торговельно-економічне співробітництво між Україною та Лаосом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра, про це А. КЛЮЄВ заявив сьогодні в ході зустрічі з віце-прем'єр-міністром - міністром закордонних справ Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглуном СІСУЛІТОМ.

А. КЛЮЄВ зазначив, що у Лаосу і України є перспективи для співпраці в сфері авіабудування, промислового машино- та приладобудування, у гірській промисловості та геологорозвідці, енергетиці та сільському господарстві.

Т. СІСУЛІТ в свою чергу зазначив, що Лаос особливо зацікавлений в українських інвестиціях в гірничодобувну промисловість та енергетику. Разом з цим, Лаос хотів би постачати до України каву, банани та інші тропічні фрукти.

Учасники зустрічі домовилися, що найближчим часом Лаоська сторона надасть українській детальну інформацію щодо пропонованих інвестиційних проектів, а також про законодавчу базу, яка визначає регуляторне та інвестиційне середовище Лаосу.

Співрозмовники також досягли попередньої домовленості про проведення бізнес-форуму за участю компаній Лаосу і України, зацікавлених у співпраці, на якому могли б обговорюватися вже конкретні проекти.