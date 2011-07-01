Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9900-7,9950 грн. / дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9820 / 7,9870, до 12:00 звузився спред - 7,9830 / 7,9860. До закриття торгів цінові рівні зросли до 7,9900 / 7,9950 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2861 / 0,2865, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2862 / 0,2865. До закриття торгів ціни піднялися до 0,2866 / 0,2870. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27,8500 (-0,0450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4470 / 1,4550.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5905 / 11,5995, до 12:00 ціни підвищилися до 11,5917 / 11,6001. До закриття торгів цінові показники по EUR / UAH знизилися до рівня 11,5765 / 11,5875.