Боротьба з корупцією схожа на битву з драконом - Клюєв

Боротьба з корупцією в Україні схожа на битву з багатоголовим драконом, у якого, після відрубування однієї голови, виростають три нові, вважає перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Про це він написав у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

«Боротьба з корупцією в нашій країні нагадує мені битву з багатоликим драконом: відрубаєш одну голову - виросте три інших.

Для мене, як для першого віце-прем'єра і міністра економічного розвитку і торгівлі, ця проблема - одна з ключових. Корупція гальмує економічний розвиток України, значно погіршує діловий клімат і створює бар'єри для залучення інвестицій», - заявив А. КЛЮЄВ.

Він вважає, що остаточно перемогти корупцію неможливо. Це не вдавалося жодній країні світу.

«Наше головне завдання на даному етапі - кардинально мінімізувати її прояви, значно покращити середовище для вільного розвитку бізнесу. Важливо створити умови для чиновника, в яких він би не зміг займатися корупцією», - зазначає А. КЛЮЄВ.

Він упевнений, що один з кращих способів боротьби з корупцією - це дерегуляція економіки.

«Зізнаюся чесно, на цьому шляху ми відразу зіткнулися з відчайдушним опором чиновників усіх рівнів. Думаю, нікому не потрібно пояснювати чому? Десятки законів, що спрощують регуляторне середовище, ще не запрацювали. Але запрацюють. Не можна очікувати від системи, яка розкладалася десятиліттями, що вона зміниться відразу. Але ми цілеспрямовано її міняємо», - зазначає перший віце-прем'єр.

Кожен чиновник, упевнений А. КЛЮЄВ, повинен особисто відповідати за створення нових адміністративних бар'єрів на шляху розвитку бізнесу. При цьому він зазначає, що прийнято закон, який значно підсилює його відповідальність у цьому відношенні.

Наприклад, якщо держслужбовець безпідставно затягує видачу необхідних документів, то йому на перший раз загрожує штраф до 850 грн., А на другий - моментальне звільнення.

Крім того, А. КЛЮЄВ також нагадує, що на сьогоднішній день в Україні вже значно спрощена дозвільна система, процедури відкриття і закриття бізнесу, скасовано ліцензування 90% видів робіт і 30% видів підприємницької діяльності. Введено декларативний принцип. У першу чергу це стосується багатьох видів малого бізнесу.

Також скорочується кількість платних адміністративних і державних послуг, а кількість підприємств, що їх надає з 11 тис. до кінця 2011 року скоротиться до близько півтора тисяч, планується створити систему єдиного «електронного вікна» для надання подібних послуг.

Крім того, зазначає у своєму блозі А. КЛЮЄВ, скорочується кількість контролюючих органів. «В Україні їх було більше, ніж у будь-якій країні СНД - 79, в той час як, наприклад, в Молдові їх - 56, в Білорусі - 40, а Казахстані - 30. Був прийнятий закон, за яким при кожному міністерстві та відомстві має бути лише один контролюючий орган (при старому Мінтрансі, наприклад, було п'ять інспекцій, а при Мінагрополітики - взагалі вісім). Це, в свою чергу, веде до скорочення числа чиновників і зменшення кількості перевірок», - пише перший віце-прем'єр.

Він також зазначає, що скоро планується скасувати близько 24 тис. актів місцевих органів влади.

«Тільки аналіз усієї місцевої нормативної бази зайняв не один місяць. Саме ці документи незаконно вводили безліч зайвих процедур і поборів. Важливо, щоб після їх скасування не з'являлися нові. Загроза звільнення це добре, але, як відомо, за останні роки деякі чиновники взагалі перестали чогось боятися. Упевнений, поступово ми змінимо їх свідомість», - пише А. КЛЮЄВ.

Він вважає, що необхідно створити такі умови, щоб підприємець мінімально контактував з представниками контролюючих органів. Необхідно максимально використати можливості електронних засобів. У такому випадку значно зменшуються можливості для корупції. Запрацює механізм електронної реєстрації підприємців і відповідний взаємообмін інформацією між усіма учасниками держреєстрації.

Потім буде створено єдиний веб-портал надання адміністративних послуг, через який громадяни та представники малого та середнього бізнесу зможуть отримувати послуги у режимі он-лайн. Подібна робота, зазначає перший віце-прем'єр, ведеться і в рамках Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Підбиваючи підсумки, хотів би відповісти на питання, яке мені ставлять підприємці: коли бізнес і громадяни зможуть відчути перші конкретні результати дерегуляції? До речі, про це часто пишуть і в коментарях до блогу. З цього приводу у мене є проста і конкретна відповідь: якщо всі заплановані кроки будуть реалізовані, то перші результати будуть помітні вже до кінця цього року. І я особисто все для цього зроблю», - написав у своєму блозі А. КЛЮЄВ.

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/apklyuyev/a39994