На цьому тижні Верховна Рада в цілому ухвалить пенсійну реформу?

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сподівається, що наступного тижня Верховна Рада в цілому ухвалить законопроект про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Я дуже хотів би вірити, що буде проголосований проект в цілому», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що уряд веде переговори з народними депутатами з приводу ухвалення законопроекту. «Ми ведемо (переговори - УНІАН), переконуємо, говоримо про середньострокові перспективи. Це не дуже легка робота», - зазначив віце-прем`єр.

Як припустив С.ТІГІПКО, депутати не погодяться з тим, щоб норма про обмеження максимальних пенсій поширювалася на пенсії, які були призначені до набрання чинності законом про пенсійну реформу. «Я думаю, що Верховна Рада не погодиться підтримати таку пропозицію», - зазначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, законопроектом про пенсійну реформу максимальну пенсію пропонується обмежити 10-ма прожитковими мінімумами. На сьогодні ця сума становить 7,64 тис. грн.