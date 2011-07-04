Пара євро / долар на цьому тижні може досягти двомісячного максимуму - експерт

Валютна пара євро / долар протягом поточного торгового тижня (4-8 липня) може досягти рівня 1.47 - максимуму останніх двох місяців. Пара фунт / долар буде мати можливість поступово повернутися до позначки 1.62, швейцарський франк заново почне рух до рівня 0.83, а щодо японської ієни USD навряд чи втримається нижче рівня 81, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, учасники валютного ринку знаходяться в очікуванні публікації данних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі економіки США. Згідно з прогнозами, кількість нових робочих місць у Штатах за звітний місяць збільшилася на 90 тис., після останнього зростання на 54 тис.

Підтвердження подібних прогнозів здатне зміцнити позиції долара, але це трапиться лише в кінці тижня. До цього часу до виходу заплановані не менш важливі новини, з яких варто виділити зміну обсягів промислових замовлень у Німеччині та США, обсяги промислового виробництва у Великобританії та Німеччини, а також публікації рішень щодо зміни основної відсоткової ставки центральними банками Австралії, Великобританії і єврозони. Крім того, інвестори в очікуванні релізів даних по Новій Зеландії, Швейцарії, Канаді та Австралії.