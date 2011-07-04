Активне розгортання споживчого кредитування призведе до нових «поганих» кредитів - банкір

Банки, які зараз активно пропонують беззаставні споживчі кредити, незабаром зіткнуться з новими випадками поганого обслуговування цих позик клієнтами. Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління банку "Кіпру" Владислав Байрака.

«Конкуренція на ринку споживчих кредитів росте, і це логічно, адже іпотека та автокредитування поки далекі від докризового рівня, а банкам потрібно заробляти на позиках, щоб перекривати свої витрати за депозитними операціями», - відзначає банкір.

У той же час, додав він, немає сумніву в тому, що частина нинішніх споживчих позик, які видаються без застави, в найближчому майбутньому перейде в категорію «токсичних» активів банків. Рівень інфляції виходить за рамки урядових доходів, і реальні доходи населення не зростають, тому частина громадян, напевно перестане належним чином обслуговувати кредити, відсотки по яких знаходяться в діапазоні 35-60%. Втім, з урахуванням таких високих ставок і за наявності більшої кількості клієнтів, що бажають взяти кредит, банки все одно повинні заробити на нових «потребах».

Довідка УНІАН.ПАТ "Банк Кіпру" - це універсальний банк, який надає класичні банківські послуги фізичним особам, малому, середньому і корпоративному бізнесу. Мережа Банку Кіпру налічує 35 відділень у 9 регіонах України. Пріоритетом у розвитку банку є фінансування українських підприємств і фізичних осіб через широкий спектр кредитних продуктів на умовах, що відповідають ринковій ситуації.

Станом на 30 березня 2011 загальний обсяг активів Банку склав 2,32 млрд. грн., Статутний капітал - 531 млн.грн.

ПАТ "Банк Кіпру" є частиною провідної фінансової групи Кіпру - Bank of Cyprus Group, заснованої у 1899 році. Група оперує 600 відділеннями у 8 країнах світу і штатом з 12000 співробітників. Акції Банку Кіпру котируються на Кіпрській та Афінській фондових біржах.