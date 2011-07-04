Янукович має можливості змусити багатих платити реальні податки - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має усі можливості виконати свої передвиборчі обіцянки та змусити багатих почати платити реальні податки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, віце-спікер підкреслив, що в Україні уже кілька років ведеться дискусія про необхідність однакового і справедливого принципу у сплаті податків, особливо багатих людей.

При цьому він зауважив, що до сьогодні Республіка Кіпр залишається загальновідомим місцем нелегального витоку українських капіталів, адже досі залишається чинною Угода між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна від 29 жовтня 1982 року. Згідно з даною угодою від оподаткування звільняються будь-які доходи, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків оподаткування фізичних осіб та доходів постійних представництв.

«Не секрет, що це створює для великого бізнесу сприятливі можливості цілком легально, без будь-якого оподаткування, виводити за кордон значні суми коштів, а також реалізувати різноманітні схеми мінімізації податкових зобов’язань», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Для того, щоб денонсувати згадану угоду, необхідна ініціатива саме Президента та уряду, зауважив М.ТОМЕНКО і нагадав, що опозиція загалом та він зокрема неодноразово зверталися до прем’єр-міністра та Президента з вимогою направити угоду до Верховної Ради для того, щоб «реалізувати і прагнення українського суспільства, і заяви Президента про те, що багаті почнуть платити реальні податки і допомагати Українській державі».

На переконання заступника голови парламенту, цей час настав саме сьогодні, оскільки під час офіційного візиту Президента Республіки Кіпр в Україну передбачаються не лише протокольні зустрічі президентів двох держав, а й проведення українсько-кіпрських переговорів та підписання двосторонніх документів.

М.ТОМЕНКО ще раз висловив переконання, що за результатами сьогоднішніх переговорів президентів до Верховної Ради надійде документ про денонсацію Угоди між урядом СРСР та урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна. «Сьогодні треба завершити цю багаторічну «Кіпрську» дискусію, і багаті повинні почати платити реальні податки», - наголосив він.