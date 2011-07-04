Міжбанк: котирування ростуть - 7,9850 / 7,9940 грн. / дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань - 7,9850 / 7,9940 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися - 0,2870 / 0,2874, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,6045 / 11,6195.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,4528 / 1,4530 (п'ятниця - 1,4516 / 1,4518).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.