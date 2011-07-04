Нацбанк не втручається в діяльність АУБ - прес-служба НБУ

Національний банк України не втручається в діяльність Асоціації українських банків (АУБ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Нацбанку, коментуючи, на прохання агентства, заяви керівництва АУБ про можливу причетність НБУ до зриву з'їзду Асоціації.

«Національний банк України жодним чином не втручається в діяльність самоврядних та громадських організацій, якою є і Асоціація українських банків», - йдеться у відповіді УНІАН. При цьому підкреслюється, що Національний банк України зацікавлений в діяльності представницьких і потужних банківських об'єднань і плідній співпраці з ними.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня на прес-конференції керівництво АУБ заявило про можливу причетність Національного банку України до зриву XV з'їзду організації, зокрема, тиску на членів Асоціації, яке призвело до масового відкликання заявок на участь у з'їзді банківського об'єднання з наступним його зривом з через відсутність кворуму.

У свою чергу президент Харківського банківського союзу (член АУБ) Анатолій ВОЛАК заявив, що АУБ саме позбавило учасників можливості потрапити на черговий XV з'їзд. За його словами, частина делегатів тільки напередодні ввечері отримала запрошення та порядок денний з'їзду. «... Коли цей скандальний з'їзд розпочався в п'ятницю, частина учасників не змогли на нього потрапити через відмову бритоголових хлопців пустити в приміщення, посилаючись на відсутність їх прізвищ у списках», - зазначив А. ВОЛАК.

Минулого тижня керівництво Асоціації заявило, що з'їзд, проведення якого було зірвано, відбудеться в найближчі місяці.

Довідка УНІАН. Асоціація українських банків створена в 1990 році як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація. АУБ об'єднує діючі в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси у відносинах з Національним банком та іншими державними та недержавними установами та організаціями.

Членами АУБ є 120 з 180 діючих в Україні комерційних банків. Також до складу АУБ входять 5 регіональних банківських союзів.

Вищим органом управління АУБ є з'їзд, який має скликатися не рідше одного разу на рік і не пізніше 1 липня.