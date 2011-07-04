«Альфа-Банк» та компанія «Ельдорадо» випустили кобрендову карту Visa

«Альфа-Банк» та компанія «Ельдорадо» презентували випущену в рамках спільного проекту кобрендову карту Visa, що працює за дебетно-кредитною схемою.

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор департаменту продуктів для фізичних осіб «Альфа-Банку» Катерина ВІННИЦЬКА, нова кобрендова карта Visa дає її власникові можливість користування програмою лояльності мережі споживчої електроніки і побутової техніки «Ельдорадо» та надає доступ до кредитної лінії «Альфа-Банку». Кредитний ліміт по картці становить 2-20 тис. грн.

Вона повідомила, що оформити кобрендову карту, яка отримала назву «Прибуткова картка з кредитом», можна як у магазинах мережі «Ельдорадо», так і у відділеннях «Альфа-Банку». Рішення про розмір кредитного ліміту приймається банком індивідуально для кожного клієнта. При оформленні потрібні лише паспорт та ІПН, довідка про доходи не вимагається. Вартість оформлення картки - 29 грн. (Стягується при першому використанні ліміту). Термін дії картки - 2 роки. По карті передбачено пільговий період сплати відсотків - 45 днів.

Є. ВІННИЦЬКА також повідомила, що при оплаті по карті товарів у мережі «Ельдорадо» та інших торгово-сервісних підприємствах України на бонусний рахунок власника картки нараховується певний відсоток від витраченої суми. Так, оплачуючи покупки карткою Visa «Прибуткова картка з кредитом» в мережі «Ельдорадо», клієнти отримують бонус у розмірі 3,3% від вартості покупки і бонус у розмірі 1% від «Альфа-Банку». Таким чином, бонус становить як мінімум 4,3%. Сплачуючи по карті покупки в будь-якому іншому торгово-сервісному підприємстві Україні, споживач отримує на прибутковий рахунок 1% від її вартості. Кошти бонусного рахунку власник картки може витратити на свій розсуд у магазинах мережі «Ельдорадо».

Директор блоку споживчого кредитування «Альфа-Банку» Марина ДУТЛОВА зазначила, що після кризи відбулася зміна поведінки клієнтів при виборі та купівлі побутової техніки. Так, якщо до кризи зазвичай клієнти відвідували 2-3 магазини для вибору товару і потім робили покупку в одному з них, то тепер після відвідин 1-2 магазинів більшість клієнтів все ж віддають перевагу придбанню товару через Інтернет.

Маркетинг-директор компанії «Ельдорадо» Антон ВАСИЛЕВСЬКИЙ підтвердив, що після кризи покупці стали більш вимогливі, що підвищило конкуренцію між гравцями ринку торгівлі побутовою технікою. Така ситуація змусила продавців створювати умови, при яких вдасться зберегти вже наявних клієнтів і створити фундамент для залучення нових.

«Утримати старого клієнта в кілька разів дешевше, ніж залучити нового», - підкреслив А. ВАСИЛЕВСЬКИЙ.

М. Дутлова повідомила, що реалізація проекту «Ельдорадо», «Альфа-Банку» і Visa почалася 18 квітня, при цьому вже за 2,5 місяця вдалося досягти значних результатів.

«За неповних 80 днів ми сформували портфель більше 50 млн. грн. ... Це обсяги, що співставні з продажами в кредит однієї великої мережі, яка потрапляла б у ТОП-3 продавців побутової техніки та електроніки», - зазначила директор блоку споживчого кредитування «Альфа-Банку».

У цілому М. Дутлова зазначила, що ринок споживчого кредитування, зокрема обсяги кредитування купівлі побутової техніки, вже досягли докризового рівня і продовжують збільшуватися.

Так, за її інформацією за підсумками січня-травня 2011 загальний обсяг кредитів, виданих українськими банками на придбання побутової техніки, склав близько 400 млн. дол

«Ми чекаємо до кінця року збільшення ще на 30% від зазначеної суми», - повідомила М. Дутлова.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 28,473 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 23,878 млрд. грн., Зобов'язання - 25,338 млрд. грн., Статутний капітал - 3,716 млрд. грн., Власний капітал - 3,135 млрд. грн.

«Альфа-Банк» в I кварталі 2011 року збільшив прибуток у 6 разів проти показника аналогічного періоду 2010 року - до 2,4 млн. грн.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».

Компанія «Ельдорадо» - великий представник ринку роздрібної торгівлі в сфері побутової техніки та електроніки. Перший магазин компанії був відкритий e 1999 році в Києві. В даний момент функціонує 70 магазинів у 34 містах Україні середньою площею 0,9-1,5 тис. кв. м.

Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує доступ власникам карт, торгово-сервісним підприємствам, фінансовим і урядовим установам у більш ніж 200 країнах світу до швидкої, безпечної та надійної мережі електронних платежів.