Гройсман задекларував 549,5 тис. грн. доходів за 2010 рік

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН задекларував 549,521 тис. грн. доходів, отриманих у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить декларація про доходи В. ГРОЙСМАНА.

Зокрема, його заробітна плата у 2010 році склала 88,267 тис. грн. Дивіденди та відсотки по вкладах - 11,254 тис. грн., Дохід від здачі майна в оренду - 450 тис. грн.

На рахунках В. ГРОЙСМАНА у банках та інших фінансово-кредитних установах знаходиться 187,345 тис. грн.

Мер Вінниці володіє земельною ділянкою площею 9,159 тис. кв. м, двома будинками площею 534 і 461 кв. м, автомобілем Lexus GX з об'ємом двигуна 4,7 тис. куб. см, а також іншою нерухомістю площею 2,156 тис. кв. м.

На утримання майна в 2010 році В. ГРОЙСМАН витратив 124,3 тис. грн.

У 2010 році родина мера Вінниці отримала дохід у розмірі 507,919 тис. грн., з яких 492,7 тис. грн., - дохід від підприємницької і незалежної професійної діяльності, 15,219 тис. грн. - заробітна плата.

Сім'я В. ГРОЙСМАНА не має у власності нерухомості, вкладів у банках та внесків до статутних фондів підприємств, володіє лише автомобілем Renault-Megan з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см.