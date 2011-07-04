Податкова нагадує: з 1 липня зросли розміри штрафів

Державна податкова служби України (ДПСУ) застерігає громадян від неправомірних дій і нагадує, що 1 липня 2011 закінчився термін дії пункту 7 підрозділу 10 Інших перехідних положень Податкового кодексу України, а саме: штрафних санкцій в розмірі не більше 1 гривні, які були встановлені з 1 січня по 30 червня 2011 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому УНІАН.

Прес-служба звертає увагу, що відповідно до п.70.7 ст. 70 Податкового кодексу України фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (зміна прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання тощо). Такі зміни подаються протягом місяця з дня їх появи шляхом подання відповідної заяви за формою і в порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.

Таким чином, з 1 липня 2011 року вступає в дію ст. 119 Податкового кодексу України, за якою ненадання або порушення порядку надання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 85 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.