Міжбанк: закриття торгів - 7,9880/7,9950 грн./долл.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9850/7,9994, до 12:00 звузився спред 7,9905/7,9945. До закриття торгів цінові рівні збільшили спред - 7,9880/7,9950 грн./долл.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2870/12, до 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2871/74. До закриття торгів ціни зафіксувалися - 0,2870/73.

У Росії курс долар-рубель знизився на Том’і, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів склав 27.8274 (-0.0153).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4477/1,4551. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,5954/11,6203, до 12:00 ціни підвищилися 11.6082/11.6180. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,6006/11,6147.