НБУ заявляє про виконання усіх вимог МВФ

Національний банк України заявляє про виконання у II кварталі 2011 року всіх вимог Міжнародного валютного фонду щодо валютно-курсової політики, передбачених програмою співпраці.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«За підсумками II кварталу поточного року Національний банк України успішно виконав усі зобов`язання у сфері валютно-курсової політики, узяті в рамках спільної з МВФ програми «стенд-бай», - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зокрема, НБУ відзначає, що фактичний обсяг чистих міжнародних резервів перевищує їх нижню межу, передбачену програмою, а щоденні відхилення офіційного курсу гривні від її ринкових котирувань не виходили за межі ± 2%. Зокрема, впродовж II кварталу вони знаходилися в діапазоні від 0% до -0,27%.

Також повідомляється, що при коливаннях попиту і пропозиції на міжбанківському валютному ринку Нацбанк проводив у червні інтервенції як з продажу іноземної валюти, так і з її придбання.

За інформацією НБУ, протягом місяця ринкові котирування гривні до безготівкового долара США знизилися на 0,04% - до 7,9812 грн./дол. США, а до готівкового, з операцій продажу населенню доларів США, - на 0,01% - до 7,9991 грн./дол. США (станом на 29 червня 2011 р.).

Офіційний курс гривні до долара США з початку червня знизився на 0,02% - до 7,9723 грн./дол. США. Відносно євро гривня за офіційним курсом знецінилася на 1,09% - до 11,5 грн./євро, а до російського рубля - дещо зміцнилася - до 2,8396 грн./10 рублів.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати чотири вимоги, одна з яких пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.