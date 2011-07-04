Кредитне агентство присвоїло банку сина Януковича кредитний рейтинг на рівні uaВВВ+

Уповноважене рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» присвоїло ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», 100% якого володіє син Президента України Олександр ЯНУКОВИЧ, кредитний рейтинг на рівні uaВВВ+.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства.

На думку агентства, даний банк характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками.

Відповідно до інформації «Експерт-Рейтингу», активи ВБР на початок другого кварталу 2011 року становили 665 млн. грн., депозитний портфель фізичних осіб - 157 млн. грн., власний капітал - 310 млн. грн. (станом на 17 червня 2011 р.).

Даючи оцінку дохідності операцій ВБР і зіставляючи амбітне завдання, поставлене менеджментом банку, — з часом стати системним банком, - з обсягами чистого прибутку за минулі звітні періоди, агентство робить висновок, що для досягнення поставлених завдань у майбутньому банк спиратиметься на ресурси акціонера, а також на ресурси, залучені на ринку капіталів за допомогою позик.

Агентство також відзначає, що рівень зовнішньої підтримки акціонера існує, він був доведений на практиці в першому кварталі 2011 року за фактом збільшення власного капіталу на 100 млн. грн. "Проте рівень ресурсної підтримки в майбутньому залишається невизначеним", - наголошують в агентстві.

В "Експерт-Рейтингу" також відзначають, що "кредитори банку повинні враховувати, що Олександр ЯНУКОВИЧ відповідно до українського законодавства є пов`язаною особою з нині чинним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ". На думку агентства, цей факт може надати репутаційну підтримку банку.

Додатково агентство звертає увагу на те, що Банк ВБР почав працювати 14 липня 2009 р., а також всі основні ліцензії одержав в 2009 р., коли чинний Президент України перебував в опозиції. "Також слід враховувати, що О.ЯНУКОВИЧ не входить до складу правління і наглядової ради банку. Отже, безпосередньо оперативного управління банком він не здійснює", - відзначили в "Експерт-Рейтингу".

Як відзначають в агентстві, станом на 1 квітня 2011 року, ВБР на своєму балансі кредитів від НБУ не мав. "У своїх операціях банк здебільшого спирався на приватних осіб і приватний бізнес", - відзначають в "Експерт-Рейтингу".

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (місто Київ) зареєстрований у квітні 2009 р.

Станом на 1 квітня 2011 року єдиним акціонером фінустанови був Олександр ЯНУКОВИЧ.

Активи банку за січень-березень 2011 р. виросли на 41% і на 1 квітня 2011 року становили 0,665 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 27%, до 0,437 млрд. грн., зобов`язання – на 26%, до 0,453 млрд. грн., статутний капітал – на 90% – до 210 млн. грн., власний капітал – на 90%, до 212,131 млн. грн.