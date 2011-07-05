З початку року держборг Білорусі зріс на 69% - до 64,6 трлн. білоруських рублів

З початку цього року державний борг Білорусії виріс на 68,5% і станом на 1 червня 2011 року становить 64589000000000. білоруських рублів, такі дані Національного статистичного комітету Білорусі (Белстата).

При цьому, зовнішній держборг країни на 1 квітня становив $ 31,7 млрд.

За січень-травень він зріс на 83,6%, при цьому за один тільки травень - на 63,6%, що пояснюється девальвацією національної валюти.

Внутрішній держборг на 1 червня склав 11236000000000. біл. руб., збільшившись на 21,2% з початку року (за травень - на 11,8%). Борг центрального уряду склав 54677000000000. рублів (зростання на на 79,1% за січень-травень, у тому числі за травень - на 58,9%); заборгованість суб'єктів господарювання під гарантії уряду склала 9912000000000. рублів (зростання на на 27% за січень-травень, у тому числі за травень - на 19,9%), передає "Газета.Ru".