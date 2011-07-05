Сьогодні Лагард вступає на посаду глави МВФ

Міністр економіки і фінансів Франції 55-річна Крістін Лагард з вівторка буде працювати на посаді глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) - вона була обрана керівником цієї міжнародної фінансової організації радою директорів фонду 28 червня.

К. Лагард стала першою жінкою, що очолила МВФ. Вона зайняла місце, яке лишилось вакантним після відставки Домініка Стросс-Кана в зв'язку з розслідуванням відносно нього кримінальної справи про сексуальні домагання. На пост голови фонду розглядалися дві кандидатури: Лагард і глава Центробанку Мексики Августин Карстенс, проте, як і передбачали експерти, рада директорів МВФ віддав перевагу француженці.

Згідно з правилами організації, Лагард очолюватиме заснований e 1944 році фонд протягом наступних п'яти років. Перша і головна задача, яку належить вирішити новому директору-розпоряднику - пошук вирішення економічних проблем в Європі, країнах Близького Сходу і Північної Африки "Світова економіка зазнає удари через нестабільність в Європі та заворушення у країнах Близького Сходу ... Країни з економікою, що швидко розвивається, демонструють ознаки перегріву ", - відзначають експерти МВФ в публікації, розміщеній на сайті фонду. На їхню думку, боргова криза в Європі та проблеми в Греції є основними пунктами на порядку роботи нового голови фонду. Втім, експерти не сумніваються, що француженка впорається з цими проблемами, оскільки добре обізнана з особливостями економіки єврозони.

Також, на думку фахівців фонду, в період правління Лагард, ймовірно, почне більш голосно звучати тема розширення представництва в управлінні фондом країн з економікою, що розвивається, у тому числі Китаю, Індії, Росії та Бразилії. Сама Лагард, втім, вже заявила про намір продовжувати формування МВФ і намагатися зміцнити здатність фонду реагувати на сучасні виклики. "Моєю основною метою стане те, щоб МВФ і далі продовжував роботу з тими ж рішучістю і прихильністю справі", - заявила Лагард після обрання головою фонду. За її словами, МВФ повинен діяти активно, ефективно і розумно, щоб забезпечити ще більш серйозне і стійке економічне зростання і стабільність макроекономіки, передають РІА Новости.

Фаворитом у боротьбі за пост вважалася саме Лагард. Шанси Карстенсана успіх оцінювалися невисоко через занадто консервативні погляди. За традицією Світовий банк очолювали американці, а МВФ - європейці. Вибори директора-розпорядника МВФ - багатоступінчастий процес. Головна його складність полягає в тому, що "основний закон" фонду - статті угоди МВФ, не регламентують саму процедуру вибору. На практиці спочатку країни-акціонери проводять консультації, в ході яких висувають своїх кандидатів. Мета консультацій - знайти компромісну фігуру. Після визначення кандидата виконавчі директори фонду, кожен з яких залежно від ваги країн, які представляє, має певну кількість голосів, голосують за узгоджену кандидатуру. До обрання нового керівника фонду тимчасово виконував обов'язки глави МВФ перший заступник голови МВФ Джон Ліпскі.

Колишній глава фонду, француз Домінік Стросс-Кан був заарештований 14 травня в Нью-Йорку за звинуваченням покоївки готелю Sofitel в сексуальних діях насильницького характеру. Через кілька днів він заявив про добровільну відставку з поста директора-розпорядника МВФ, і рада директорів організації почала обговорення кандидатур на посаду нового голови фонду, передає ПРАЙМ-ТАСС.