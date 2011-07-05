Сьогодні пара EUR / USD може пробити рівень підтримки 1,4500 - експерт

На торгах у вівторок, 5 липня, валютна пара EUR / USD може пробити рівень підтримки 1.4500. За GBP / USD вірогідне зниження в район 1.6000. USD / CHF і USD / JPY продовжать котируватися в позначених діапазонах, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, у вівторок інвестори знаходяться в очікуванні рішення щодо основної відсоткової ставки Банку Австралії. У європейську сесію цікавими будуть публікації композитного індексу PMI єврозони та індексу PMI для сектора послуг Великобританії, які можуть, згідно з прогнозами, надати підтримку долару США. Також підтримку «американцеві», швидше за все, зробить вихід даних щодо зміни обсягу виробничих замовлень у Штатах, які, за попередніми оцінками, зростуть на 1% в порівнянні з попереднім періодом.