Акціонери "Укргазбанку" затвердили результати додаткової емісії акцій на 4,3 млрд. грн.

Акціонери "Укргазбанку" на позачергових зборах 1 липня 2011 затвердили результати додаткової емісії акцій на 4,3 млрд. грн.

Про це йдеться в прес-релізі банку, переданому УНІАН.

«Відповідно до порядку денного зборами затверджено результати закритого (приватного) розміщення акцій АБ «Укргазбанк» у кількості 4,3 млрд. штук загальною номінальною вартістю 4,3 млрд. грн. і статут АБ «Укргазбанк» у новій редакції», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 4 квітня ц.р. Кабінет міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію ПАТ "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн. При цьому було передбачено, що держава бере участь у додатковій капіталізації банку шляхом придбання всього випуску додаткової емісії в обмін на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Міністерству фінансів України було доручено здійснити випуск ОВДП на суму 4,3 млрд. грн. з терміном погашення у 2018-2021 роках рівними частинами та відсотковою ставкою доходу на рівні 9,5% річних.

Після завершення процедури додаткової емісії статутний капітал "Укргазбанку" складе 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створене в 1993 році й на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 квітня 2011 року склали 13,491 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 12,165 млрд. грн., Зобов'язання - 11,560 млрд. грн., Статутний капітал - 5,7 млрд. грн., Власний капітал - 1,932 млрд. грн.

"Укргазбанк" у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток у сумі 3,188 млн. грн.

За результатами докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави Міністерство фінансів України є власником 87,719% акцій банку.