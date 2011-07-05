Збільшено мінімальний розмір штрафів за порушення антимонопольного законодавства

Верховна Рада Україна прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законів України" щодо удосконалення регулювання у сфері захисту економічної конкуренції.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 252 народних депутата з 397 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом удосконалено правове регулювання в сфері захисту економічної конкуренції, зокрема, уточнено перелік питань, по яких будуть надаватися висновки щодо кваліфікації дій, уточнені органи Антимонопольного комітету України, які мають право надавати ці висновки, підстави закриття розгляду справи про узгодження дії, концентрацію суб'єктів господарювання.

Зокрема, збільшено мінімальний розмір штрафів (4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за порушення антимонопольного законодавства і дозволено іноземним суб'єктам господарювання оплачувати витрати, пов'язані з розглядом їхніх заяв, в іноземній валюті.

Відповідно до закону, плата для відшкодування витрат, пов'язаних з розглядом заяв, вноситься в гривнях. Суб'єкти господарювання з місцезнаходженням за межами України можуть вносити плату в євро або доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати.