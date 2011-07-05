Держфінпослуг виключила з Держреєстру фінустанов трьох страховиків

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) виключила з Державного реєстру фінансових установ та анулювала свідоцтво про держреєстрацію ТДВ «Страхова компанія «Укрдержстрах» (Київ) та ТОВ «Страхова компанія «Життя» (Київ).

Як повідомляється на сайті Держфінпослуг, відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії 30 червня.

За інформацією Держфінпослуг, зазначені вище рішення щодо компаній були прийняті в зв'язку з анулюванням усіх ліцензій на здійснення страхової діяльності.

Крім того, Комісія виключила з Держреєстру фінустанов та анулювала свідоцтво про держреєстрацію ВАТ «Страхова компанія «НОВА ЛАЙФ-СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (Київ) на підставі поданої компанією заяви.