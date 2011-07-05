Зовнішній борг столиці на сьогодні становить 700 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного фінансового управління КМДА Володимир РЕПІК в інтерв’ю журналістам.

“На сьогодні борг Києва складає 700 млн. доларів. Я називав цей борг... З погашенням у 2011 році 15 червня, у 2012 році - у листопаді, і у 2015 році - також у листопаді”, - зазначив В.РЕПІК.

За його словами, “тобто, борг складає 700 млн. дол., мінус 200 млн. дол. - погашення у липні 2011 р., плюс 300 млн. дол. овий борг)”.

Як запевнив керівник профільного управління, Києву не загрожує дефолт.

«У бюджеті чітко зазначено, що розмір боргу не повинен перевищувати в 4 рази бюджет розвитку, а обслуговування боргу не має перевищувати 10% від загального фонду бюджету. Ми поки знаходимося в цих параметрах і навіть дуже далекі від граничної межі. Наприклад, у нас з урахуванням цього запозичення (300 млн. дол.) обслуговування загальної суми боргу не буде перевищувати 8%. Тобто, дефолт нам не загрожує», - сказав В.РЕПІК.