Інфляція в країнах СНД за січень-травень становила 5,8%, в Білорусі - 25,4%

Москва. Споживча інфляція в країнах СНД у січні-травні 2011 року становила 5,8% (за аналогічний період 2010 року - 3,9%), зокрема, найбільше за цей час ціни зросли в Білорусі - на 25,4%.

Про це УНІАН повідомили в Статистичному комітеті Співдружності.

Згідно з повідомленням, на другому місці - Таджикистан з інфляцією 6,9%, на третьому Киргизія - 6,5%. Далі йдуть Україна, де ціни за п`ять місяців зросли на 5,5%, Вірменія - на 5,0%, і Молдавія - на 4,9%. Росія розділила передостаннє місце з Казахстаном (4,8%). Найнижча інфляція зареєстрована в Азербайджані - 3,4%. Даних по Туркменії й Узбекистану поки немає.

Обсяг промвиробництва за звітний період у СНД зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,9%.

Найбільші темпи зростання промисловість показала в Білорусі - 12,5%. У Вірменії зростання обсягів промислового виробництва становило 10,3%, у Киргизії - 8,8%, в Україні - 8,5%, у Казахстані - 5,8%, Таджикистані - 3,4%. Падіння цього показника зафіксоване лише в Азербайджані - на 1,1%. У Росії зростання промвиробництва становило 5,2%. Даних по Молдавії, Туркменії й Узбекистану немає.

Минулого року за той же період промвиробництво в СНД зросло на 10,4%.