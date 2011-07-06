Суддя Печерського райсуду Вовк має Ford, а Кірєєв їздить на ВАЗі - декларації

Суддя Печерського районного суду Сергій ВОВК, який веде справу колишнього глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА, є власником ділянки землі площею майже два гектари, а Родіон КІРЄЄВ - суддя у справі екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО - власник двох автомобілів.

Про це свідчать декларації про доходи, фотокопії яких розміщені в Інтернет-виданні Фокус.ua.

Видання зазначає, що відповідно до декларації про доходи за 2010 рік судді Печерського районного суду С.ВОВКА, він заробив 77 290 грн., зокрема, матеріальну допомогу у розмірі 6 114 грн. Дохід членів його сім`ї становив 210 000 грн., з яких 20 000 грн. - Матеріальна допомога, а 180 000 - заробіток від «підприємницької і незалежної професійної діяльності».

У власності С.ВОВКА є земельна ділянка у 1 800 квадратних метрів (де розташована ділянка, не вказано) і квартира площею 205 квадратних метрів (адреса житла в декларації теж не вказана). Крім того, у судді є автомобіль Ford, який він вніс у графу «автомобілі вантажні, спеціальні і автобуси», а у членів його сім`ї - легкові автомобілі Toyota і Honda (моделі й роки випуску суддя не вказав). Водночас банківських вкладів, цінних паперів та інших активів, згідно з декларацією, ні у С.ВОВКА, ні у його родичів немає.

Відповідно до декларації про доходи судді Печерського суду Р.КІРЄЄВА, він у 2010 році заробив 61 560 грн. З них 53 865 - зарплата, 2 656 грн. - матеріальна допомога, а 5038 грн. - дивіденди, відсотки, роялті. У власності судді – квартира площею 56,76 квадратних метрів (адреса житла не вказана). Крім того, нерухомість є і у членів його родини: квартира площею 79 квадратних метрів і гараж (21,7 квадратних метрів).

В автопарку Р.КІРЄЄВА – два автомобілі: ВАЗ (марка автомобіля вказана нерозбірливо, тому вартість оцінити неможливо) і Hyundai Tucson (новий автомобіль у мінімальній комплектації коштує близько 170 000 грн.). На членів сім`ї Р.КІРЄЄВА зареєстрована машина Hyundai Accent (вартість нового автомобіля - від 108 000 грн). Також у судді є банківський вклад на суму 55 866 грн.