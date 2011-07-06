Рада збільшила видатки на розвиток спорту та фізичної культури

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” щодо розвитку фізичної культури і спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 291 народний депутат із 383 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено збільшити на 74347,4 тис. грн. видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів – Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, зокрема за бюджетними програмами: “прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ” – на 5000 тис. грн.,; “фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів” – на 9722,4 тис. грн.; “фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні” – на 4625 тис. грн.; “організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень” – на 15000 тис. грн.; “проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” – на 40000 тис. грн.

Крім того, пропонується збільшити також на 2956,2 тис. грн. видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів – Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів за бюджетною програмою “організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів”.

Джерелом зазначених видатків держбюджету мають стати додаткові надходження податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів.