Міжбанк: котирування падають - 7,9880/7,9920 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9880/7,9920 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2860/0,2864, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,4995/11,5070. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар опустилися – 1,4372/1,4374 (вівторок - 1,4436/1,4458). У вівторок Нацбанк виходив з інтервенцією 7,9790-7,9890 грн./дол.

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