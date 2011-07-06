До вересня будуть підготовлені законопроекти щодо легалізації зарплат

Уряд планує до вересня підготувати законопроекти щодо легалізації заробітних плат в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

“Вже буквально з 1 вересня ми зможемо внести відповідні законопроекти. Їх зараз три, які ми ще за липень-серпень допрацюємо. У нас будуть дискусії в першу чергу з роботодавцями”, - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що уряд підготує досить жорсткі заходи для легалізації зарплат. Зокрема, планується встановити мінімально допустимі зарплати 8 категоріям різних спеціальностей. Таким чином, зазначив віце-прем`єр, керівники підприємств не зможуть занижувати офіційний рівень зарплат.

Також С.ТІГІПКО повідомив, що планується ввести штрафні санкції за нелегально працюючих людей.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив С.ТІГІПКУ підготувати законопроект щодо легалізації заробітної плати.