ВР ратифікувала угоду з ЄБРР про надання Україні 175 млн. євро кредиту

Верховна Рада України прийняла закон «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект «Будівництво повітряній лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська») між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 288 з 355 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі.

Дана угода підписана 19 жовтня 2010 року. Відповідно до угоди Україні надається кредит в сумі 175 млн. євро, при цьому останньою датою погашення кредиту є 20 жовтня 2025 року.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій ЖВАВО відзначив, що ратифікація вказаної Кредитної угоди Верховною Радою і його реалізація можуть сприяти підвищенню ефективності, якості і надійності виробництва і передачі електроенергії в південних регіонах України, що матиме позитивні наслідки для національної економіки.