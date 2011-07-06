ВР ратифікувала угоду з ЄБРР про надання Україні 175 млн. євро кредиту
14:16, 06 липня 2011Фінанси
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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 288 з 355 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі.
Дана угода підписана 19 жовтня 2010 року. Відповідно до угоди Україні надається кредит в сумі 175 млн. євро, при цьому останньою датою погашення кредиту є 20 жовтня 2025 року.
Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій ЖВАВО відзначив, що ратифікація вказаної Кредитної угоди Верховною Радою і його реалізація можуть сприяти підвищенню ефективності, якості і надійності виробництва і передачі електроенергії в південних регіонах України, що матиме позитивні наслідки для національної економіки.
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