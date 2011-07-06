Україна посіла четверте місце в десятці найгірших світових економік

Журнал "Forbes" опублікував рейтинг 10 найгірших економік світу, де Україна зайняла четверте місце, пропустивши вперед Мадагаскар, Вірменію і Гвінею, повідомляє ВВС.

Україну "Forbes" називає країною з "перспективним фермерством і значними запасами мінеральних ресурсів" і відзначає, що вона здатна стати провідною європейською економікою.

Зате, пише видання, за показниками ВВП на душу населення Україна поступається "навіть таким країнам, як Сербія і Болгарія". Державний департамент США пояснює це складною системою регулювання, слабким управлінням, невиконанням рішень суду і корупцією.

Про незадовільну економічну ситуацію в країні говорять і інші міжнародні організації. Так, за підрахунками ООН, за межею бідності зараз живуть четверо з 5 українців. При цьому за останній рік українці збідніли на 10%. Україна займає 83-е місце в рейтингу розвитку суспільства ООН, втративши 7 позицій всього за рік.

У рейтингу ж економічної свободи, який складає Усесвітній банк, Україна займає 163-у позицію - між Казахстаном і Гондурасом. Тоді як середня зарплата в Україні складає від 2 до 2,5 тисяч гривень, українські мільярдери все частіше фігурують не тільки в українських, але і в солідних світових рейтингах багачів. Деякі експерти припускають, що погіршення економічної ситуації і подальше розшарування населення можуть привести до зростання в Україні протестних настроїв.

Після України п`яте місце в рейтингу займає Ямайка, за нею услід йдуть Венесуела, Киргизстан, Свазіленд, Нікарагуа та Іран.