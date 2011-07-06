Легалізувати зарплати можна лише при зниженні тиску на зарплатний фонд - профспілки

Легалізувати заробітні плати в Україні можливо лише за умови зниження тиску на фонд заробітної праці.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі голови Національного форуму профспілок України Мирослава ЯКИБЧУКА з приводу доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА уряду підготувати законопроекти щодо легалізації заробітної плати.

За словами М. ЯКИБЧУКА, якщо легалізація заробітних плат буде відбуватися виключно поліцейськими методами, це призведе до подальшого скорочення виробництва. За підрахунками НФПУ, цю адміністративну «легалізацію» можуть витримати трохи більше чверті великих і стабільних українських підприємств.

«Адміністративні методи впливу на підприємців з питання легалізації зарплат повинні бути доповнені ініціативами, які б знижували тиск на фонд заробітної плати. Інакше значна частина підприємств буде шукати механізми, як обійти урядову ініціативу. Наприклад, підприємці будуть оформляти працівників не за трудовими угодами, а на погодинну плату, за виконання окремих послуг. Або встановлювати оплату за фактом виконання послуг, проводячи через бухгалтерію оплату цих послуг не як заробітну плату, а як вартість робіт. Українські підприємці за роки невдалої фіскальної політики вже навчилися викручуватися, тікаючи від непомірних податків », - зазначає М. ЯКІБЧУК.

У НФПУ вважають, що адміністративний контроль над виходом зарплата «з тіні» повинен бути доповнений трьома основними кроками.

По-перше, необхідна комплексна програма реструктуризації економіки, спрямована на відродження і розвиток її реального сектору. Саме з реального сектора можуть з'явитися кошти для збільшення фонду зарплати і їх легалізації. По-друге, необхідно збільшити частку зарплати у вартості кінцевого продукту або послуги, що автоматично буде сприяти збільшенню податкових надходжень від фонду зарплати. По-третє, потрібно, щонайменше, удвічі зменшити податковий тиск на фонд зарплати, тоді у роботодавців зникнуть причини порушувати закон.

У свою чергу, заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО зазначає, що Президент, ставлячи перед урядом завдання легалізувати зарплати, має ініціювати ефективну боротьбу з корупцією, оскільки українські підприємці постійно «підгодовують» чиновництво тими грошима, які могли б поповнити фонди заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Президент доручив Кабміну за два місяці підготувати законопроекти щодо легалізації заробітної плати та робочих місць, Трудовому кодексу та проведення другого рівня пенсійної реформи, і вже у вересні поточного року винести ці питання на громадське обговорення.

Сьогодні, 6 липня, віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО повідомив, що уряд планує до вересня підготувати законопроекти щодо легалізації заробітної плати в Україну.