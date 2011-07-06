Міжбанк: закриття торгів - 7,9875/7,9915 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9880/7,9920, до 12:00 звузився спред - 7,9890/7,9910. До закриття торгів цінові рівні збільшили спред - 7,9875/7,9915 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2860 / 64, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2855 / 58. До закриття торгів ціни зафіксувалися 0,2854 / 57. У Росії курс долар-рубль підвищився на ТОМ`і, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27.9825 (0,01%).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4321 / 1,4567. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4995 / 11,5070, до 12:00 ціни знизилися - 11,4711 / 11,4780. До закриття торгів цінові показники по EUR / UAH досягли рівня 11,4481 / 11,4578.