ПриватБанк розпочав співпрацю з російською системою грошових переказів CONTACT

Міжнародна банківська група "ПриватБанк" і міжнародна система переказів та платежів CONTACT уклали партнерську угоду про надання послуг клієнтам в Україні.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Послуги системи CONTACT будуть надаватися у всіх відділеннях "Приватбанку" в Україні.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 111,470 млрд. грн., Зобов'язання - 116,034 млрд. грн., Власний капітал - 12,326 млрд. грн., Статутний капітал - 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» на 1 квітня 2011 р. були Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 49,0270%.

За 2010 рік в Україну через "ПриватБанк" було скоєно понад 6,3 мільйона транзакцій з грошових переказів.

Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 20 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 12 країнах світу, включаючи Росію, Грузію, Латвію, Італію, Португалію, Китай і Великобританію.

Російська система грошових переказів CONTACT входить до п'ятірки міжнародних систем переказів, що мають максимальні обсяги переказів в Україну (у доларовому еквіваленті) за підсумками 2010 р. Система налічує 80 000 точок обслуговування в 100 країнах світу, надає послуги грошових переказів у доларах США, євро та російських рублях.