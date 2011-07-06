Інфляція в червні становила 0,4%, з початку року – 5,9%

Індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в червні ц.р. порівняно з травнем ц.р. становила 0,4%, з початку року – 5,9%.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Інфляція в червні 2011 року порівняно з червнем 2010 року становила 11,9%.

На продукти харчування в червні ц.р. порівняно з попереднім місяцем ціни виросли на 0,2%. Найбільше подорожчала картопля – на 25,7%, фрукти – на 2,1%, макаронні вироби, риба і продукти з неї – на 1,2%.

Квартплата збільшилася на 2,7%, транспортні послуги подорожчали на 2,6%.

Водночас, подешевшали молоко – на 2,5%, сир – на 1,5%, яйця - на 5,1%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в травні ц.р. в Україні порівняно з квітнем становила 0,8%.